Un posto al sole, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2024

Damiano e i suoi uomini stringono la sorveglianza intorno al ristorante di cui Torrente è socio occulto, Viola deve decidere se partire o meno per Barcellona con Raffaele e Antonio. Niko viene contattato dalla scuola di Jimmy e affronta il figlio in un confronto che si rivelerà più complicato del previsto. Il prossimo trasferimento di Nunzio a casa di Diana, fa precipitare Samuel in una devastante crisi da abbandono.

Dopo aver appreso che Nunzio sta per trasferirsi a casa di Diana, Rossella riceverà dal nuovo primario un’interessante proposta di lavoro. Di cosa si tratterà? Niko cerca un chiarimento con Jimmy. Manuela si prepara emozionata all’imminente inaugurazione del parco archeologico.

Il giorno dell’inaugurazione del parco archeologico è arrivato. Ma nonostante Jimmy, spronato da Niko, si “sacrifichi” per rendere felice Manuela, un arrivo imprevisto guasterà la festa. Dopo la carezza subita dal primario, Rossella cercherà di capire se si tratti di una sgradevole consuetudine del superiore o di una sua suggestione. Samuel rinfaccia a Nunzio la loro dolorosa separazione.

La frequentazione tra Rosa e Don Antoine è sempre più oggetto di pettegolezzi nel quartiere, e a farne le spese potrebbe essere Manuel. Niko interviene per bloccare Costabile durante l’inaugurazione del campo archeologico di Manuela, e ciò suscita la gelosia di Valeria: lui è ancora coinvolto emotivamente dalla sua ex? Per far quadrare i conti e potersi permettere una casa in affitto e i viaggi a Roma da Claudia, Guido ha in mente uno stratagemma che coinvolge Cotugno.

Viola è in ansia perché ha capito che Damiano si accinge a fare qualcosa di rischioso. Alberto è sempre più deciso a lasciare Napoli. Damiano è ormai a un passo dalla cattura di Torrente, ma ancora tutto può succedere… Nel quartiere i pettegolezzi su Rosa e don Antoine impazzano, e il parroco cerca di capire i motivi per cui Manuel ha dell'astio nei suoi confronti. Mariella cede al ricatto emotivo di Guido ma il confronto con Cotugno le farà capire che l'ex marito in realtà l'ha abilmente manipolata.