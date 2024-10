Un posto al sole, anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre 2024

Roberto spera che il ritorno di Marina a Palazzo, in compagnia di Alice, sia un segnale positivo ma la donna lo pone di fronte a una condizione imprescindibile per poter sperare di avere ancora un futuro insieme. Inoltre, la smania di Roberto di acquisire un nuovo inserzionista per la radio, lo porterà in rotta di collisione con Filippo che, con l’appoggio di Serena, potrebbe avere una reazione clamorosa. Messa a disagio dal comportamento decisamente inopportuno del primario, Rossella rifletterà su quanto accaduto. Nunzio, in pena per Diana, contribuirà involontariamente a mettere in difficoltà la ragazza.

Per evitare di rimanere di nuovo da sola con il primario, Rossella compie un passo falso che potrebbe comprometterne la posizione lavorativa ai suoi occhi. Filippo non intende recedere dal suo proposito, in rotta di collisione col padre, Marina chiederà a Roberto di sottoporsi a una terapia psicologica, se vuole salvare il loro rapporto. Viste le difficoltà a trovare un nuovo alloggio, l’offerta di Cotugno potrebbe non essere più così improponibile per Guido.

Supportata da alcune amiche, Luisa proverà a intimidire di nuovo Rosa. Indispettito dalla ritrosia di Rossella, il primario inizia a farle una sottile guerra psicologica. Nunzio, ignaro del disagio che sta vivendo Rossella, è deluso dall’inerzia dell’amica su cui confidava per avere un parere sulle condizioni di Diana. Il rapporto con Filippo si fa sempre più conflittuale, ma Roberto darà un significativo segnale di distensione a Marina.

Rosa, pressata dalle circostanze, si vede costretta a rivelare a don Antoine quello che dicono sul loro conto, Viola, stressata dalle vicende che hanno coinvolto Damiano, avrà un crollo e troverà l’appoggio di Eugenio, che le farà una rivelazione inaspettata. Niko incoraggia Alberto, convinto che Federico farà presto ritorno a Napoli, ma Clara ed Eduardo potrebbero avere altri progetti per il futuro. Samuel salverà Manuela da una situazione un po’ delicata, ma l’improvvisa vicinanza e la bella sintonia fra i due potrebbe dar fastidio a Micaela.

Rosa è sempre più sotto pressione a causa dei pettegolezzi del quartiere, don Antoine decide che è arrivato il momento di fare qualcosa. Le parole di Eugenio sembrano aver messo in crisi Viola. Che sia l’inizio di un riavvicinamento? Cresce la sintonia tra Samuel e Manuela. E mentre Nunzio è preoccupato per l’amico, anche Micaela comincia a guardare con sospetto la loro vicinanza. Seguici su Instagram.