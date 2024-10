Un posto al sole anticipazioni: Rossella aiuterà Diana e Nunzio (nonostante tutto)

Tempi duri per Rossella (Giorgia Gianetiempo). La giovane dottoressa di Un posto al sole, proprio recentemente, si è vista dare il benservito dall’amato Nunzio (Vladimir Randazzo), proprio quando ormai era sicura dei suoi sentimenti verso il ragazzo.

Fatto sta che ormai Cammarota sembra aver optato definitivamente per Diana (Sara Zanier), tanto da andare a vivere presto assieme a lei: una decisione che peraltro è destinata a deludere qualcuno, visto che il buon Samuel (Samuele Cavallo) rimarrà malissimo per la scelta del suo amico che lo sta per “abbandonare”…

E così Rossella si ritrova ancora una volta con niente in mano, ma pare proprio che non lo farà pesare più di tanto: prossimamente ci sarà una piccola battuta d’arresto nel cammino di riabilitazione di Diana (una sorta di “incidente”) e Rossella si metterà a disposizione, offrendo il suo aiuto a Nunzio senza pensare alla delusione che le ha rifilato.

Insomma, il filo sottile che unisce i due personaggi non sembra proprio volersi spezzare, anche quando ce ne sarebbero tutti i motivi. Intanto, sempre Rossella comincerà a lavorare al nuovo progetto in cui il novello primario l'ha coinvolta. Ma noi già sappiamo che il dottor Fusco (Marco Mario De Notaris) potrebbe avere qualche secondo fine…