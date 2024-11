Beautiful, anticipazioni 16 novembre: Hope bacia Thomas, non sapendo che…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 16 novembre 2024

Steffy riconosce a Hope i meriti per il successo della Hope For The Future e, sollevata per non aver visto niente di ambiguo tra lei e Thomas, le assicura che non ha più dubbi su di lei, ritenendo che la Logan abbia la situazione sotto controllo.

Liam, giunto a Roma, ha perso l’anteprima a Piazza Navona. Dopo aver incontrato Steffy, si mette alla ricerca della moglie per le strade della città. Intanto Hope trascorre del tempo con Thomas. Ignara che, in quel momento, Liam li sta vedendo, la ragazza prende l’iniziativa baciando lo stilista.

Carter spinge Ridge ad aprirsi ad una riconciliazione con Brooke, che, vagando per Roma, si perde. Ridge apprende della leggenda sul portone del Priorato dei Cavalieri di Malta: osservando attraverso la serratura verso la cupola di San Pietro, una persona può vedere il proprio futuro. Quando Ridge vi avvicina l'occhio per osservare il Vaticano, vi vede proprio Brooke…