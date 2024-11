Beautiful, anticipazioni 2 e 4 novembre 2024: Taylor a Brooke, “vuoi andare a Roma per sedurre Ridge”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 2 e lunedì 4 novembre 2024

Thomas, Ridge e Carter tessono le lodi di Brooke riguardo all’impatto che ha avuto negli anni per la Forrester Creations. Per questo la sua partecipazione al viaggio a Roma sarà un valore aggiunto. Data la fine dell’amicizia tra la Logan e Taylor, Thomas pensa che stia a lui e Hope mantenere la pace in famiglia grazie alla loro collaborazione. Hope, intanto, è preda di fantasie in cui fa l’amore con Thomas e viene messa in guardia da Steffy, desiderosa di impedire che qualsiasi messaggio ambiguo da parte di Hope possa far regredire il fratello, ora che è tornato quello che era.

Thomas rassicura Hope circa le illazioni di Steffy e le garantisce che la tensione con Liam è solo dovuta al comprensibile desiderio del marito di proteggerla. Wyatt consiglia a Liam di non abbassare la guardia con Thomas, assicurandogli che, comunque, Hope non lo tradirebbe mai: non è Brooke. Lo avvisa comunque di non creare troppa frizione con la moglie prima della partenza. Brooke dichiara a Ridge di voler passare del tempo da sola con lui a Roma, lavoro a parte.

Taylor accusa Brooke di voler andare a Roma per sedurre Ridge. La Logan nega, affermando che si tratta di un viaggio di lavoro in cui supporterà sua figlia. La psichiatra paventa l’idea di presenziare per supportare il suo figlio, ma Brooke la liquida dichiarando che si tratta di affari dell’azienda, di cui Taylor non fa parte. Eric stuzzica Ridge circa la possibilità di passare del tempo con Brooke e valuta che non sarebbe una buona idea portare Taylor. R.J., sebbene non voglia essere coinvolto nelle beghe di famiglia, esprime al padre il desiderio che lui e Brooke tornino insieme.

Deacon dice a Hope di essere contento che lei non abbia ereditato l'impulsività dai suoi genitori: Deacon e Brooke si sono messi nei guai più volte a causa di questo. Steffy consiglia a Liam di accompagnare Hope a Roma, insistendo che la Logan è confusa sui suoi sentimenti. Il giovane Spencer però crede alle rassicurazioni della moglie.