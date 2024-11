Beautiful, anticipazioni 20 novembre: Liam si rimprovera per non aver colto i segnali

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 20 novembre 2024

Liam (Scott Clifton) si rimprovera per non aver colto i segnali e aver capito che Thomas (Matthew Atkinson) non era la persona di cui si doveva preoccupare: sua moglie Hope (Annika Noelle)ha baciato la sola persona che avrebbe dichiarato la fine del loro matrimonio. Il disappunto di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) viene scambiato da tutti come la contrarietà al fatto che Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) siano tornati insieme…