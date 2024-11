Beautiful, anticipazioni 28 novembre: Steffy a Liam, “rispetta il mio matrimonio!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 28 novembre 2024

Steffy rimprovera Liam: non può baciarla, perché è una donna felicemente sposata. Già disturbata dal bacio a Roma, che avrebbe voluto dimenticare, gli rammenta che sono andati avanti con altre persone e lei è in una relazione in cui si sente felice, rispettata e al sicuro. Steffy vuole che Liam mostri rispetto nei confronti del suo matrimonio. Intanto, sorpresa da Brooke in stato di turbamento, Hope rivela alla madre di avere seri problemi con Liam per quanto accaduto a Roma. Ridge si complimenta con Thomas: Roma è stata un successo e la Hope For The Future è al massimo del profitto… Seguici su Instagram.