Beautiful, anticipazioni 29 novembre: Hope gela Brooke, “sono stata io e non Thomas!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 29 novembre 2024

Brooke (Katherine Kelly Lang) era pronta ad incolpare Thomas (Matthew Atkinson), sicura che lui avesse mostrato il suo vero volto e avesse creato di nuovo problemi per Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle), ma la figlia gli rivela che è stata lei a dare inizio al bacio che Liam ha visto. Hope però insiste di volere il marito, non Thomas. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sprona Liam a sistemare le cose con Hope, trovando un modo per riparare il loro rapporto…