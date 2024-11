Beautiful, anticipazioni 30 novembre: Liam non si fida dei sentimenti di Hope per Thomas

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 30 novembre 2024

Liam continua ad evitare la moglie ma Wyatt, pur riconoscendo al fratello il diritto di essere arrabbiato, lo spinge a provare a salvare il matrimonio. Hope si confida con R.J.: nel tentativo di guadagnarsi l’approvazione degli altri, si è costretta a seguire standard di comportamento forse troppo elevati, sentendosi in gabbia. A volte si chiede come sarebbe la libertà di essere se stessa.

Steffy si prepara a parlare con Thomas di quanto accaduto, mentre Brooke informa Ridge del bacio: lo stilista inizialmente si arrabbia pensando che il figlio non abbia superato le vecchie ossessioni, ma la Logan chiarisce quanto davvero successo con Hope. Steffy rivela a Thomas di sapere cosa è accaduto tra lui e Hope a Roma. Il fratello, ignaro che la verità sia già venuta a galla, chiede alla sorella di non dire niente a Liam, non volendo che un errore rovini la vita a Hope.

R.J., Brooke e Ridge contemplano la precaria situazione in cui versa il matrimonio di Liam e Hope. Quest'ultima prova ad ottenere il perdono di Liam, chiedendogli di restare con lei e lottare per salvare il loro rapporto, ma il marito non si fida dei sentimenti che, ora sa, la moglie prova per Thomas…