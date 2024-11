Beautiful, anticipazioni 5 novembre: Hope invita Liam a Roma con tutti loro

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 5 novembre 2024

Taylor non andrà a Roma, dato che è un viaggio di lavoro, tuttavia pensa che Brooke ne approfitterà. In seguito la psichiatra dice a Thomas di essere fiera di lui e del processo di guarigione che ha saputo affrontare. Brooke ottiene il supporto di Donna e Katie sulla faida con Taylor: la Logan confida alle sorelle della distanza che Ridge ha messo con lei per evitare che si facciano ancora del male. Intanto Liam chiede ancora a Hope di escludere Thomas dal viaggio, cosa che la moglie non intende fare, chiedendo piuttosto al marito di andare con loro.