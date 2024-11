Beautiful: Carter e Hope, scoperta la loro “truffa” alla Forrester | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, il piano di Carter Walton e Hope Logan per assumere il controllo della Forrester Creations è andato incontro ad un intoppo: Brooke Logan li ha scoperti!

Come vi avevamo già riportato, la coppia intende ingannare i Forrester per acquisire il potere esecutivo della casa di moda, approfittando di un incarico che Carter ha ricevuto, ovvero quello di modificare la struttura legale dell’azienda di fronte alla tassazione (nello specifico redigere, in gergo, un nuovo LLC).

La mossa “asso pigliatutto” è costituita da una parte del documento, nella quale Carter, inserendo il proprio nome e firma, si attribuirebbe controllo pratico della Forrester Creations, sebbene la sua proprietà resti nelle mani di Eric, Ridge, Steffy e Thomas. Insomma, inconsapevolmente i due attuali amministratori delegati, assegnerebbero al loro vice il proprio posto. E la tattica ingannevole, una vera e propria truffa, è vicina a funzionare.

Ridge e Steffy infatti, sebbene i recenti contrasti per il licenziamento di Hope, si fidano di Carter e l’avvocato puntava proprio a questa cieca fiducia quando ha somministrato loro le carte. Come previsto, lo stilista e la figlia hanno firmato, senza rileggere con attenzione il documento. Sebbene Ridge abbia notato la stranezza per il nome di Carter su una pagina del contratto, non si è fatto troppe domande, sviando presto la propria attenzione da quell’incongruenza.

A scoprire però le intenzioni di Carter e Hope è stata Brooke, grazie alla classica conversazione origliata per puro caso: l’usuale stratagemma ha consentito alla donna di apprendere il tentativo di “colpo di stato” e, sconvolta, è accorsa ad informare Ridge.

Quest’ultimo, dapprima incredulo, ha poi realizzato di essere stato tradito dall’uomo che ritiene il suo migliore amico e dal quale non si sarebbe mai aspettato di essere pugnalato alla schiena. Appreso della relazione tra Hope e Carter, Ridge ha così capito anche il perché l’avvocato abbia improvvisamente cambiato idea sulla dissestata situazione in cui versava la Hope For The Future e ha capito che era Carter l’uomo che Hope stava per sedurre in ufficio (e non Finn, sopraggiunto per caso scatenando il fraintendimento che ha portato Steffy a licenziare la giovane Logan, la quale non aveva mai rivelato la vera identità dell’oggetto del suo desiderio).

Pur disapprovando il piano, Brooke ha provato a suggerire a Ridge che la responsabilità ricada proprio su Steffy: è stato il suo trattamento nei confronti di Hope, nonché il rifiuto da parte dei Forrester dei piani di espansione di Carter, a spingere i due a vedersi costretti a ricorrere a simili tattiche. Ma Ridge non ha voluto sentire ragioni: Hope e Carter avevano una scelta, quella di cercarsi altri posti di lavoro dove sentirsi apprezzati invece di appropriarsi di qualcosa che non gli appartiene!

Ridge è così ricorso all’aiuto di Justin Barber (Aaron D. Spears riprende così il suo ruolo nella soap per l’occasione) per cercare di trovare una via d’uscita: il documento presenta ora le firme originali di Ridge e Steffy e, qualora Carter proverà a farle valere, sarà arduo dimostrare che sono state estorte loro con l’inganno. Ridge ha così deciso di affrontare Carter di persona, rivelandogli di essere a conoscenza del suo piano.

Furente, Ridge è ricorso all’arma dell’ultimatum: certo che la vera mente dietro tutto sia Hope, che usa il suo ascendente su Carter, ha imposto all’amico una scelta tra il restare in azienda (e tra le braccia della famiglia Forrester che lo ha sempre accolto) e lasciare Hope, oppure affrontare una battaglia legale.

Dalle anticipazioni è facile intuire che Carter sceglierà la donna e che cercherà di far valere la validità del documento. Intanto Hope ha scoperto non soltanto che la madre era al corrente di tutto, ma che ha spifferato il piano a Ridge, mettendo lei e Carter in una situazione complicata, quando ancora non avevano deciso se andare davvero fino in fondo o meno.

Brooke però, schierandosi con Ridge, ha chiarito a Hope che niente può giustificare il colpo di mano che lei e il nuovo amante hanno provato a mettere a segno. Come riusciranno i Forrester, ora, a mantenere il controllo della loro casa di moda?