Beautiful: il piano di Carter e Hope per rubare la Forrester Creations | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, Carter Walton ha ideato un piano che gli permetterebbe di assumere il controllo della Forrester Creations e di condividerne il comando con Hope Logan, la nuova donna nella sua vita.

Questo permetterebbe al direttore operativo della casa di moda di reinserire la giovane Logan e la sua Hope For The Future (dopo il licenziamento da parte di Steffy) e di attuare l’ambizioso piano di espansione dell’azienda in brand del lusso a tutto tondo, nonostante il progetto sia stato respinto sia da Eric che da Ridge in quanto troppo rischioso, costoso e lontano da quella che è sempre stata la natura del loro business.

Ora, nonostante i proprietari della Forrester Creations siano Eric, Ridge, Steffy e Thomas (sebbene, ad oggi, ancora una volta gli sceneggiatori sembrino voler ignorare l’assetto azionario della società che non viene mai menzionato), Carter avrebbe trovato un modo per aggirarli con l’inganno e scavalcarli. L’arma segreta sarebbe proprio un compito che Ridge ha assegnato a Carter: lo stilista, irritato dalla veemenza con cui l’amico vorrebbe dettare loro il modo di gestire la loro azienda, gli ha rammentato i doveri del suo ruolo, ricordandogli di avergli commissionato da tempo una modifica della struttura legale dell’azienda.

Ritenendo che stiano infatti pagando troppe tasse, Ridge vuole che Carter riveda lo “LLC” della Forrester Creations: una sigla che indica la tipologia della posizione societaria della casa di moda. Ebbene, Carter ha rivelato a Hope che potrebbe inserire il proprio nome nel documento che, legalmente, lo porterebbe ad assumere il ruolo esecutivo in azienda: l’avvocato conosce i Forrester, sa che si fidano e che non si metterebbero a spulciare il documento da lui offerto in ogni suo punto, firmandolo dunque senza accorgersi del tranello.

Il documento avrebbe valore legale, ma in realtà la modalità scelta da Carter prenderebbe le forme di una truffa vera e propria. Per questo, nei prossimi episodi in onda negli USA, Carter si farà qualche scrupolo e tentennerà nel portare a termine l’inganno. Gli spoiler segnalano che Hope lo esorterà, invece, ad andare fino in fondo.

Nel frattempo a scoprire le loro intenzioni potrebbe essere Brooke Logan: a quel punto la donna avvertirà Ridge (a cui già nasconde la liaison tra la figlia e Carter)… oppure li lascerà fare?