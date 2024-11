Beautiful: Christian Weissmann sarà Remy Price | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, Christian Weissmann ha fatto il suo inaspettato ingresso sulla scena nel ruolo di Remy Price: il personaggio, non anticipato da nessuna casting news nelle scorse settimane, appare ad oggi un potenziale stalker di Electra Forrester, nuova cugina dei Forrester di Los Angeles.

Il nonno di Electra era il defunto John Forrester, fratello di Eric, mentre suo padre è John Forrester Jr (per ora mai apparso in video) e questo rende Ivy Forrester sua zia. Giunta a Los Angeles su convocazione di Carter Walton, la ragazza è assistente di Ivy, che rilancerà la divisione gioielli della Forrester Creations lasciata vacante da Quinn Fuller.

L’assunzione di Ivy ha visto la resistenza di Steffy, che, seppur non negandone il grande talento, riteneva di non potersi fidare della parente, dati i loro turbolenti precedenti. L’intervento di Ridge e Eric ha però convinto la ragazza, spianando dunque la strada in azienda per Ivy e Electra. Quest’ultima ha fatto già colpo su Will Spencer, alle prese con uno stage nella casa di moda, proposto da sua madre Katie e da lui accettato solo per via delle belle modelle e stagiste che popolano i corridoi della Forrester Creations.

Il più giovane figlio di Bill, infatti, ha già attirato l’attenzione di alcune colleghe, ma ha finito per avere un colpo di fulmine per la bella Electra. La giovanissima coppia continuerà ad avvicinarsi rapidamente nei prossime episodi, ma Electra sarà intimamente turbata dal alcuni timori. La ragazza, infatti, avrà paura che ottenere troppa visibilità nella casa di moda potrebbe portare a galla un oscuro passato che ha a che fare con un ragazzo.

Ebbene, a quanto pare questa persona è Remy, che è stato già mostrato intento a guardare con sinistra attenzione delle foto di Electra. Il giovane è un suo ex? Scopriremo che è ossessionato da lei? Oppure, come avvenne con Zoe Buckingham e Xander Avant, il ragazzo verrà presto “normalizzato” neutralizzando una potenziale storia di stalking?

I prossimi episodi ci renderanno la situazione più chiara. Intanto l'avanzata di Will e Electra sembra aver spinto nell'ombra R.J. Forrester, le cui apparizioni sulla scena si sono fatte sempre più rade: l'ultima lo vide non proprio entusiasta dell'arrivo del cugino in azienda. Intanto, però, quello con un passo fuori dalla soap opera sembra essere proprio lui…