Beautiful: Hope licenziata, Carter medita vendetta! | Anticipazioni americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, potremmo assistere ad una scalata ostile per il controllo della Forrester Creations, niente di meno che a opera dell’attuale direttore esecutivo Carter Walton. Il motivo? Il licenziamento di Hope Logan e la conseguente cancellazione della sua Hope For The Future.

La linea della figlia di Brooke imperversa in una forte crisi da mesi, a tal punto che, solo di recente, Steffy Forrester è stata vista impegnata a convincere un importante compratore a non rinunciare al suo solito acquisto. Se l’opera di Hope non è stata eliminata da tempo è solo perché per anni è stato un punto forte dell’azienda, sul quale valeva la pena provare a lavorare ancora un po’. Tuttavia, ciò non è stato possibile: una condizione fondamentale che Steffy aveva posto per non staccare la spina ad una linea che è in perdita è che Hope si tenesse lontana da Finn.

Sebbene la giovane Logan, nel frattempo, si sia avvicinata a Carter, un fraintendimento ha portato all’irreparabile. Hope infatti, vestita di sola lingerie, era pronta ad accogliere Carter in ufficio, ma ad entrare è stato Finn, intenzionato a riportare alla moglie il portatile dimenticato a casa. Colta di sorpresa, Hope ha perso l’equilibrio, franando sul medico. Steffy è entrata in tempo a cogliere la posizione compromettente, arrivando alla conclusione che Hope stesse provando a sedurre il marito!

Intenzionata a mantenere segreta la situazione con Carter, temendo che questo avrebbe reso poco credibile la strenua difesa dell’avvocato nei confronti della sua linea, Hope non ha saputo fornire una spiegazione credibile che dimostrasse che non intendeva creare una sexy-trappola per un disinteressato Finn.

La reazione di Steffy non si è fatta attendere, licenziando Hope e facendola scortare fuori dall’edificio. Stavolta Steffy ha potuto contare sull’appoggio di Ridge che, già poco entusiasta di come Hope abbia gestito la relazione con Thomas, ha ritenuto che fosse l’ultima mancanza di rispetto da parte della figliastra.

Le proteste al licenziamento non si sono fatte attendere, lasciando praticamente Ridge e Steffy isolati nella loro posizione. Furiosa Brooke con il compagno, la quale ha tuonato che nella loro relazione si aspetta che Ridge metta lei al primo posto, che ascolti lei e non la sua stessa figlia. Unite nell’indignazione anche le altre Logan, nonché Zende, attuale capo stilista della HFTF, il quale ritiene che la cugina gli abbia così sbarrato la strada.

Più di tutti, ovviamente, quello furioso è Carter, intenzionato a non permettere che Hope venga allontanata dalla Forrester Creations. Sebbene lui, Hope e Brooke stiano mantenendo segreta la loro storia (tra l’altro tacendo a Ridge e Steffy delle informazioni importanti che, potenzialmente, scagionerebbero Hope), la strenua difesa di Carter continuerà a suonare sospetta e incomprensibile. Solo fino a poco tempo fa, infatti, numeri alla mano, Carter era favorevole allo stop per la linea di Hope, cambiando prospettiva solo quando si è aperta l’occasione per il cuore della Logan.

Ad infiammare l’acredine dell’avvocato anche il rifiuto da parte dei Forrester (e, in questo caso, anche da parte di Eric) nei confronti del suo ambizioso piano di espansione con cui vorrebbe trasformare la Forrester Creations in un brand del lusso a tutto tondo, tramite acquisizioni e fusioni con altre compagnie. Un progetto molto costoso, che avrebbe comportato non soltanto dei debiti, ma anche la possibilità di perdere il controllo dell’azienda dovendo rendere conto, poi, ad altri azionisti ed investitori. E, soprattutto, secondo Eric il progetto in questione avrebbe trasformato la casa di moda in qualcosa di diverso e solo per desiderio di fare altri soldi.

Carter, insomma, si sente castrato e ingiustamente ostacolato nel suo piano di espansione. E la modalità con cui esprime la sua insofferenza non è piaciuta né a Steffy e né a Ridge, con quest’ultimo che gli ha ricordato qual è il suo lavoro, che non comprende il decidere come guidare la loro azienda.

Nelle prossime puntate americane della soap, Carter porterà a Hope buone notizie: quale sarà il piano con cui l’uomo intende scavalcare i Forrester, magari impadronendosi di un’azienda di cui, al momento, nessuno di loro due possiede neanche un pezzo? Seguici su Instagram.