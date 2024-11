Beautiful: Luna riappare, ancora ossessionata da Bill Spencer | Anticipazioni americane

Il suo arresto per duplice omicidio e rapimento sembrava aver segnato il destino di Luna Nozawa, tuttavia gli sceneggiatori di Beautiful avevano in serbo solo una pausa prima di riprendere il discorso con l’instabile cugina di Finn.

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate americane, si ricorderà che la giovane si era rivelata come l’autrice dei due omicidi che avevano macchiato di giallo l’estate 2024: per avvelenamento, Luna aveva tolto la vita al padre biologico, Tom Starr, nonché al cameriere Hollis, che si era avvicinato troppo alla verità sull’insospettabile dolce Nozawa.

Alla fine, però, Luna è stata scoperta, dopo che aveva rapito Steffy Forrester e l’aveva rinchiusa in una gabbia all’interno del suo appartamento, parte di uno stabile destinato alla demolizione. I suoi piani, però, sono stati sventati da Finn, intervenuto a salvare la moglie, assistito da un’incredula Li Finnegan.

Proprio la dottoressa era riuscita a fermare la nipote, permettendone l’arresto e scagionando sua sorella, Poppy, madre di Luna, che quest’ultima aveva cercato di incastrare. Il piano della ragazza, infatti, prevedeva di sedurre l’allora compagno di Poppy, Bill Spencer, che, solo fino a poco tempo prima, era stato creduto padre di Luna. La ragazza, infatti, era riuscita a sabotare il test di paternità, ma ad un certo punto era sembrata un’idea migliore sbarazzarsi della madre e conquistarne l’uomo.

Bill, infatti, potente e ricco, era esattamente ciò che Luna riteneva di meritare e che, invece, l’incostanza di Poppy le aveva sempre negato. Da tempo Luna aveva peraltro scoperto che l’ex rockstar Tom, caduto in disgrazia e nella tossicodipendenza, era suo padre: una verità che Luna ha sempre rifiutato.

L’arresto di Luna aveva posto fine alla relazione tra Bill e Poppy, per via delle molte cose che la donna aveva taciuto durante la loro storia e che avevano macchiato l’immagine quasi idilliaca che l’editore si era fatto di lei: sebbene la loro fosse stata solo l’avventura di una notte, a quanto pare Bill non l’aveva mai dimenticata. Poppy, sconvolta dalla verità sulla mente malata della figlia, si è allontanata dall’uomo che ama, riuscendo, però, a ricucire il logoro rapporto con la sorella Li.

Dopo mesi, è arrivato il momento per la donna di affrontare Luna: per quanto orrende le sue azioni, la ragazza resta sua figlia e Poppy deve convivere con questo. In carcere, Luna ha accolto la madre con pentimento e lacrime, dichiarandosi cambiata. Presto per dire se Poppy le crederà, intanto il pubblico USA ha capito che si tratta dell’ennesima recita da parte di Luna.

La giovane, infatti, ha segretamente gioito dall’apprendere della fine della storia tra la madre e Bill, a cui ha iniziato a scrivere lettere di scuse e di espiazione. Le anticipazioni segnalano che Bill potrebbe essere incline a dare seguito alle missive di Luna: finirà per cadere nella sua rete?

Bill sembra sempre più solo, dopo che Katie Logan è sembrata decisa a non rinvangare il passato: la donna ha subito visto di cattivo occhio la presenza del duo Nozawa nella vita dell’ex marito, probabilmente anche per della gelosia nei confronti dell’editore. Tuttavia, quando si è presentata l’opportunità di riunire la loro famiglia, Katie si è tirata indietro: non può dimenticare l’ombra di Brooke nel loro rapporto ed è stata rassicurata dal figlio Will: il ragazzo, per quanto legato al padre, gli riconosce la colpa di aver ferito la madre più di una volta e ha così invitato Katie a non tornare indietro, garantendole di essere felice anche con i genitori separati, se questo significa preservare la felicità della madre.

Insomma, con Sheila Carter relegata nel ruolo di moglie onesta di Deacon Sharpe e di cameriera tutta gossip de Il Giardino, il compito di movimentare la scena con delle note thriller spetta ora a Luna.