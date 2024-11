Endless love, anticipazioni 23 novembre: Kemal, solo immagini frammentarie…

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love di sabato 23 novembre 2024

Asu comunica a Kemal la sua decisione di accettare il divorzio e gli chiede di lasciare l’appartamento per permetterle di preparare i bagagli. Il giorno seguente, Kemal e Nihan notano Gürcan: costretto a parlare, l’uomo rivela chi ha pianificato l’attentato contro Nihan. Kemal e Nihan si mettono subito sulle sue tracce, ma si trovano davanti a una scena incredibile.

Kemal e Nihan restano sconvolti scoprendo che Asu non è in casa e trovando una grande quantità di sangue nella sua stanza. Dopo aver contattato la polizia, le indagini iniziano immediatamente. All’arrivo del Commissario Mercan, Nihan prova subito antipatia nei suoi confronti. Mercan accusa Kemal di essere implicato nella scomparsa e nel presunto omicidio di Asu, estendendo i suoi sospetti anche su Nihan. Intanto, Emir e Galip sono preoccupati per la mancanza di notizie su Asu, specialmente in vista della riunione del consiglio d’amministrazione. Hakan e Zeynep stanno organizzando il matrimonio, e Zeynep decide di rivelare a Emir la sua intenzione di sposare Hakan. Nel frattempo, Zehir cerca di far parlare Gurcan, ma quest’ultimo sembra in grave difficoltà e sviene improvvisamente. Zehir lo porta in ospedale e, uscendo, incontra Tarik che era alla sua ricerca. Insieme portano Gurcan in ospedale, ma le sue condizioni risultano molto critiche.

Mentre proseguono le indagini sul presunto omicidio di Asu, Galip accusa Emir di averla uccisa ma, dopo un acceso confronto, sceglie di fidarsi del figlio. Il commissario Mercan interroga Kemal e Nihan i quali ribadiscono la loro estraneità alla scomparsa di Asu. Sebbene Kemal fosse prossimo al divorzio da Asu, non avendo firmato i documenti è ancora titolare delle azioni della moglie. Kemal non ricorda nulla della notte della sparizione di Asu; ha solo immagini frammentarie che non lo aiutano a ricostruire gli eventi accaduti…