Endless love, anticipazioni 25 novembre: Kemal e la chiave dell’enigma

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love di lunedì 25 novembre 2024

Kemal, in ansia per Asu, intende visionare le telecamere di sicurezza della palazzina dove avevano litigato a proposito del divorzio. Nulla si evince però dai filmati e questo fa venire dei sospetti a Kemal, che pensa che le immagini siano state cancellate. Ad un certo punto, però, nel video si nota una macchina professionale per le pulizie dei vetri: è il momento in cui lui capisce che quella potrebbe essere la chiave dell'enigma….