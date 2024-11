Endless love, anticipazioni 26 novembre: Kemal si precipita a casa, c’è un motivo!

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love di martedì 26 novembre 2024

Tufan utilizza Nihan come esca per mettere in trappola Emir, aggredirlo e accusarlo della morte di Asu. Nihan, dopo avere fatto sì che lo scontro tra i due non portasse a conseguenze nefaste, presta soccorso a Emir. L'uomo le rivela che preferisce accontentarsi della sua pietà ma non rinuncerà mai a lei. Kemal ha il sospetto che l'assassino di Asu sia entrato grazie a una impalcatura per la pulizia delle finestre, e quando Zehir gli spiega che l'impalcatura è stata montata di nuovo di fronte al suo appartamento, si precipita a casa per cogliere il criminale in flagrante….