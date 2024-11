Endless love, anticipazioni 27 novembre: Vildan non perdonerà mai Zeynep

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love di mercoledì 27 novembre 2024

Con il rapporto della scientifica, appare ormai chiaro che i risultati di tutte le analisi puntano il dito su Kemal; a quel punto, il commissario Mercan non può fare altro che farsi assegnare un mandato per arrestare il nostro protagonista. I preparativi per la riesumazione del cadavere di Ozan proseguono, con Vildan speranzosa sul fatto che l’autopsia possa fare chiarezza: qualunque sia il responso, tuttavia, Vildan non riuscirà mai a perdonare Zeynep… Seguici su Instagram.