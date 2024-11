Endless love, anticipazioni 28 novembre: puntata pomeridiana e in prima serata

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love di giovedì 28 novembre 2024

Puntata pomeridiana – Nihan si reca al cimitero per presenziare all’apertura della tomba di Ozan. Con sorpresa generale, la tomba risulta vuota. Dopo un acceso confronto con Mercan, intenzionata a catturarlo per l’omicidio di Asu, Kemal raggiunge Nihan. Egli riesce a sfuggire all’arresto fuggendo dal cimitero, ma durante la fuga viene intercettato da Emir. Kemal viene portato con la forza in un luogo segreto e, dopo essere stato sottoposto a torture brutali, finisce per confessare l’omicidio di Asu.

Puntata in prima serata – Yigit, Ayhan e Zehir, che non hanno mai smesso di cercare Kemal, intercettano una chiamata di Emir e capiscono che sta andando da lui; si precipitano quindi a soccorrere il loro amico. Mercan inizia a sospettare che Emir sia coinvolto nella scomparsa di Kemal quando scopre che le sta mentendo spudoratamente. Nel tentativo di salvare Kemal, Nihan chiede aiuto a Müjgan e la implora di convincere Emir ad abbandonare il suo piano violento.

Kemal è tenuto prigioniero da un uomo al servizio di Emir, ma i suoi amici si sono già attivati per trovarlo e metterlo in salvo. Con l’aiuto di Nihan, Zehir e Ayhan riescono a localizzarlo; tuttavia, quando arrivano sul posto scoprono che Kemal è già fuggito. Nihan lo incontra per strada e lo riporta a casa. Lì nota diverse ferite su di lui, in particolare una sul collo simile a un’irritazione. Kemal ricorda di aver avvertito una puntura proprio in quel punto prima di perdere i sensi e conclude così di essere stato drogato. Nihan ha un’illuminazione: se Kemal potesse dimostrare con un’analisi del sangue che era incosciente al momento dell’omicidio, le accuse contro di lui potrebbero cadere. C’è però un ostacolo significativo: se Kemal si recasse in ospedale, la polizia lo rintraccerebbe rapidamente per arrestarlo per l’assassinio di Asu. Nel frattempo Emir scopre che Ali possiede informazioni relative alla morte di Asu.

Kemal, ancora ricercato dalla polizia, cerca Tufan e Asu tramite Ayhan, il quale riesce a risalire all'indirizzo di una casa affittata sotto falso nome presso un'agenzia. Contemporaneamente Emir è pressato da Mujgan affinché riveda sua figlia Asu ed è vicino a scoprire il rifugio grazie ad Ali che, sequestrato dagli uomini di Emir, è costretto ad organizzare un incontro con Tufan in un parco giochi…