Endless love, anticipazioni 29 novembre: il piano di Nihan per vedere Kemal

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di venerdì 29 novembre 2024

Emir, attraverso Hakan, sa delle intenzioni di Mercan. Di conseguenza, l’uomo si chiude in ufficio per seguire a distanza l’incontro tra Ali e Tufan, per poi farsi tracciare inutilmente da Mercan fino all’arrivo in una casa dove finge di cercare Asu. Raggiunto da Mercan, Emir ribadisce che non sa niente di sua sorella e che la sta ancora cercando. Nello stesso tempo, dopo l’ennesima scenata di gelosia sulla poliziotta Mercan, Nihan – con l’aiuto di Ayhan e Leyla – organizza un piano per vedere Kemal il giorno del suo compleanno… Seguici su Instagram.