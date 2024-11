Endless love, anticipazioni 5 novembre: Zeynep, qualcuno vuole incastrarla

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 5 novembre 2024

Nihan pensa sempre di più a un coinvolgimento di Zeynep e convince Kemal ad andare a parlare con la sorella. Zeynep conferma a Kemal che quella famosa sera è entrata nella stanza di Ozan quella sera, restandovi però soltanto un paio di minuti prima di andar via, e aggiungendo di aver mentito per paura. Successivamente, Kemal scopre che Omer è in realtà un finto infermiere e che qualcuno vuole incastrare Zeynep. Seguici su Instagram.