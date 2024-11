Endless love, anticipazioni 9 novembre: Kemal sconvolto (e non solo lui!)

Anticipazioni e trama puntata Endless love di sabato 9 novembre 2024

Nihan informa la polizia che Zeynep è responsabile della morte di suo fratello e prende le distanze da Kemal, accusandolo di averle nascosto ciò che aveva scoperto dopo aver visto il video. Successivamente, Nihan si confronta con suo marito, il quale nega qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio di Ozan e nella fuga di Zeynep. Convinto che il loro matrimonio sia ormai compromesso, promette a Nihan di rintracciare Zeynep.

Zeynep e Kemal sono sconvolti dopo che lei ha ricevuto un breve video che mostra Zeynep, un anno prima, in una stanza d’ospedale mentre soffoca suo marito Ozan con un cuscino. Per Nihan, il video incastra la sorella di Kemal senza via d’uscita, ma Ayhan e Kemal non possono evitare di sollevare alcune domande. Prima di tutto, perché il video è così breve? Inoltre, se Zeynep ha soffocato Ozan, chi ha poi inscenato l’impiccagione? E soprattutto, chi ha piazzato una telecamera nascosta nella camera d’ospedale e per quale motivo? Zeynep potrebbe chiarire alcune questioni, ma risulta introvabile. È infatti nascosta in una casa procurata da Asu, mentre anche Emir si offre di aiutare la sua ex amante, consapevole che nessun Kozcuoglu fa un favore senza uno scopo preciso.

Mentre Nihan, dopo aver ricevuto la lettera, si reca a casa di Zeynep e l'affronta con violenza, Kemal va all'ospedale per farsi curare dopo essere stato colpito in seguito a un capogiro che gli ha quasi causato un incidente. Durante lo scontro tra Nihan e Zeynep, quest'ultima subisce un'emorragia e supplica Nihan di non farle perdere il bambino. Nihan, sconvolta dalla situazione, la porta in ospedale dove incontrano Kemal. Zeynep è fuori pericolo.