Endless Love anticipazioni: Asu ricoverata in una clinica psichiatrica! Ecco perché

I telespettatori italiani di Endless Love stanno per assistere alla disfatta di Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk). Negli episodi finali della dizi turca, la sorella del perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) verrà infatti ricoverata in una clinica psichiatrica. Cerchiamo dunque di capire come si arriverà alla svolta fondamentale…

Endless Love, news: Asu divorzia da Kemal

Tutto partirà con l’arresto di Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen), che finirà in carcere sia per il tentato omicidio di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e sia per aver sepolto delle scorie radioattive, trent’anni prima, in un terreno vicino ad un centro per bambini. A quel punto, dato che temerà ripercussioni da parte del nemico Kemal Soydere (Burak Ozcivit), Emir farà presente a Asu che deve divorziare quanto prima dal marito per rientrare in possesso delle sue azioni della Holding Kozcuoğlu.

La Alacahan, che nel frattempo avrà ripreso ad utilizzare il cognome Kozcuoğlu, avvierà in fretta e furia le pratiche del divorzio, ma anche in questo caso Kemal riuscirà a sorprenderla e, nel giorno dell’udienza, le comunicherà che ha passato tutte le sue azioni alla madre. Ad Asu non resterà dunque altra scelta se non quella di soprassedere all’ennesimo “dispetto” del consorte e, nel giro di pochi minuti, porrà fine al suo matrimonio. Questo sarà però soltanto l’inizio della sua debacle.

Endless Love, trame: Kemal e Mercan uniti contro Asu

Possiamo infatti anticiparvi che Kemal stringerà una sorta di alleanza con la detective Mercan (Gizem Karaca) e i due insieme raccoglieranno una serie di prove, aiutati anche da Nihan Sezin (Neslihan Atagul), in grado di dimostrare che Asu non è stata rapita da Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), ormai morto.

Come se non bastasse, dopo settimane passate in coma, Gurcan riuscirà a deporre contro la Kozcuoğlu e dirà a chiare lettere che è stata proprio lei ad assumerlo affinché avvelenasse Ozan Sezin (Barış Alpaykut), l’anno prima, nel suo letto d’ospedale.

A quel punto, ormai consapevole di essere con le spalle al muro, Asu ascolterà il consiglio del fratello Emir e si presenterà alla polizia per dichiararsi colpevole di tutti i crimini che ha commesso, compresa la messinscena del suo suicidio con l’aiuto di un’infermiera che le ha prelevato il sangue (che ha poi cosparso sul suo letto). Per la donna si apriranno così le porte del carcere…

Endless Love, spoiler: Asu ricoverata in una clinica psichiatrica

Il peggio dovrà ancora venire per Asu. Visto che non vorrà proprio saperne di passare il resto della sua vita in prigione, la donna svelerà a Emir che, quando aveva 14 anni, è stata ricoverata in una clinica psichiatrica a causa di un disturbo della personalità. Faccenda che Kozcuoğlu userà in sede processuale, ovviamente con il suo avvocato, per evitare che la sorella finisca tra le sbarre.

La strategia dell'infermità mentale si rivelerà però del tutto controproducente per Asu: il giudice disporrà infatti che la donna passi un periodo di tempo indeterminato in una clinica psichiatrica. E così non finirà in carcere, ma in un "manicomio". Ma siamo proprio certi del fatto che questo segnerà l'uscita di scena dell'antagonista principale di Kemal e Nihan?