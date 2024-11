Endless Love anticipazioni: Asu vuole divorziare da Kemal il prima possibile

Fino a che punto si può mantenere in piedi un matrimonio che è stato fondato sulla menzogna fin dal primo minuto? È questo il dilemma che coinvolgerà Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk) nelle prossime puntate di Endless Love. La donna deciderà infatti di porre fine al suo legame con Kemal Soydere (Burak Ozcivit) nel minor tempo possibile, ma lo farà con un fine poco chiaro…

Endless Love, news: l’attentato a Leyla

La storyline si innescherà nel momento in cui, nonostante l’avvertimento del figlio Emir (Kaan Urgancıoğlu), Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) assolderà un killer per eliminare Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor): un piano criminale che l’uomo metterà in piedi per impedire alla zia di Nihan (Neslihan Atagul) di denunciarlo con l’accusa di aver seppellito delle scorie radioattive, circa trent’anni prima in cambio di denaro, vicino ad un centro per bambini.

Da un lato l’uomo al servizio di Galip riuscirà a sparare un colpo di pistola a Leyla in pieno petto, costringendo i medici ad intervenire d’urgenza per salvarle la vita. Dall’altro Galip non potrà contare su un nuovo aiuto da parte del figlio, che proprio in quegli istanti verrà rinchiuso in cella dalla detective Mercan (Gizem Karaca) per avere cercato di bruciare vivo Kemal.

Endless Love, trame: Galip chiede aiuto a Asu

A quel punto, a Galip non resterà altro da fare se non quello di chiedere aiuto alla figlia Asu per cercare di bloccare le indagini della polizia. Un “piano b” decisamente pericoloso per Galip, dato che non si fiderà affatto della ragazza, abbandonata quando era soltanto in fasce perché non pienamente convinto del fatto che potesse essere sua figlia.

Cosciente del fatto che Asu potrebbe decidere all’ultimo minuto di tendergli un tranello, al fine di vendicarsi per tutti gli anni di dolore inflitti a lei e alla madre Müjgan (Ayşen İnci), Galip non saprà dove sbattere la testa, almeno finché Emir – grazie ai suoi abili avvocati – non riuscirà ad uscire dalla cella.

Endless Love, spoiler: Asu vuole divorziare il prima possibile da Kemal; ecco perché

Appena tornerà a piede libero, Emir comunicherà infatti al padre che deve sparire prima che la polizia unisca tutti i tasselli del puzzle e lo arresti per l’attentato a Leyla. Dopo ciò, Emir farà presente a Asu che è necessario recuperare quanto prima tutte le azioni della Holding Kozcuoğlu acquisite da Kemal fin dal giorno in cui è diventato suo marito.

Certa che quella sia la via più giusta da percorrere, la Alacahan penserà quindi affrettare i tempi del suo divorzio da Soydere, in modo tale da salvare la società dal suo controllo una volta che Galip sarà latitante.

Ma la macchinazione andrà davvero a buon fine? E, soprattutto, Galip riuscirà davvero a fuggire? Occhio perché questa trama continuerà a riservare delle sorprese…