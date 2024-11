Endless Love anticipazioni: Emir in cella! Ecco perché

Chi sbaglia, paga. Anche il prepotente Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). È ciò che succederà al perfido marito di Nihan Sezin (Neslihan Atagül) nelle prossime puntate di Endless Love. In tutto ciò avrà ovviamente un ruolo fondamentale Kemal Soydere (Burak Ozcivit), il suo “nemico” numero uno…

Endless Love, news: Emir cerca di bruciare vivo Kemal

Tutto prenderà il via nel momento in cui Emir darà ordine ai suoi uomini di aggredire Kemal e bruciarlo vivo all’interno della casa nella quale è solito incontrarsi con Nihan. Un piano che non riuscirà sia per l’arrivo nell’abitazione della Sezin, che “costringerà” Kozcuoğlu ad entrare per salvare la moglie, sia per quello del commissario Hakan (Erhan Alpay), che trarrà in salvo Kemal prima che sia troppo tardi.

Incendio, quello della casa, che nel giro di poco tempo troverà l’interesse anche della detective Mercan (Gizem Karaca) che, ascoltati tutti i personaggi coinvolti nella vicenda, si convincerà della colpevolezza di Emir e prenderà la decisione di rinchiuderlo in una cella del commissariato finché non sarà riuscito a chiarire completamente la sua posizione.

Endless Love, spoiler: Emir rinchiuso in cella!

Nonostante il suo atteggiamento prepotente, Mercan manterrà in piedi la decisione di tenere Emir in cella anche quando l’uomo sottolineerà che intende utilizzare i potenti mezzi dei quali è a disposizione per fargliela pagare, una volta che verrà – ovviamente – rilasciato.

Intimidazioni che Mercan tenderà a farsi scivolare addosso, pure quando, con fare provocatorio, Emir le chiederà a chiare lettere se stia muovendo guerra contro di lui perché si è perdutamente innamorata di Kemal. Non a caso, pur non dandogli una risposta diretta sulla domanda, Mercan preciserà che sta semplicemente facendo il suo lavoro e che, grazie alla sua professionalità, dimostrerà che è davvero coinvolto nell’incendio che è quasi costato la vita a Soydere.

Tuttavia, per avere maggiore chiarezza su quanto accaduto, Mercan dovrà fare affidamento all’aiuto di una persona inaspettata…

Endless Love, trame: Mercan aiutata da…

Eh sì: in maniera del tutto inaspettata, si presenterà infatti al commissariato Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse). Quest’ultima svelerà dunque a Mercan di essere in attesa di un figlio da Emir, motivo per il quale sono saltate all’ultimo minuto le sue nozze con Hakan, e dirà alla detective che è forse l’unica persona in grado di capire se Emir sia coinvolto o meno nell’incendio nel quale è caduto “vittima” il fratello.

Seppur dubbiosa, Mercan darà dunque il permesso a Zeynep di incontrare per qualche minuto Emir in cella. E lì, attraverso un breve dialogo, la Soydere avrà modo di fugare tutti i suoi sospetti e comprenderà, proprio come la detective, che Emir è davvero il colpevole. Discorso che verrà ascoltato da lontano pure dalla stessa Mercan, sempre più certa della veridicità della pista che sta seguendo… Seguici su Instagram.