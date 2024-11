Endless Love anticipazioni: Emir cerca di bruciare vivo Kemal!

Kemal Soydere (Burak Ozcivit) rischierà di finire flambé nelle prossime puntate di Endless Love. A metterci lo zampino, ovviamente, sarà il nemico giurato Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Fortunatamente, il diabolico piano non andrà a buon fine…

Endless Love, news: Emir cerca di fare arrestare Nihan

Come abbiamo potuto raccontarvi nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, Emir perderà definitivamente la pazienza quando capirà che, nonostante le sue minacce, Nihan Sezin (Neslihan Atagul) non intende mettere da parte i sentimenti che ha per Kemal. A quel punto, dato che nemmeno l’arresto di Tarik (Ruzgar Aksoy) per l’omicidio del gemello Ozan (Barış Alpaykut) l’avrà allontanata dall’ingegnere, Kozcuoğlu passerà alle maniere forti e, con l’aiuto della sorella Asu (Melisa Asli Pamuk) cercherà di incastrare Nihan per dei lavori illeciti svolti in una miniera che risulterà di sua proprietà.

Una volta che verrà arrestata, Nihan potrà però contare sulla consulenza legale di Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu), che riuscirà a farla liberare in attesa di ulteriori verifiche sui fatti dei quali è accusata. Manovra che farà perdere sempre di più la pazienza ad Emir, il quale vorrà liberarsi il prima possibile del problema rappresentato da Kemal. Per questo deciderà che è arrivata l’ora che il suo nemico muoia…

Endless Love, spoiler: Kemal intrappolato tra le fiamme!

Possiamo infatti anticiparvi che uno degli uomini di Emir stordirà Kemal con il cloroformio nella casa nel bosco nella quale è solito incontrarsi in gran segreto con Nihan. Dopo ciò, lo scagnozzo darà fuoco all’abitazione, lasciando il povero Soydere privo di sensi al suo interno. A rendersi conto del pericolo imminente ci penserà però Nihan, che non esiterà a gettarsi tra le fiamme per liberare il suo amato Kemal.

Una situazione di forte pericolo per i due protagonisti della dizi, dalla quale entrambi riusciranno ad uscire grazie ad un piccolo imprevisto che Emir, nella sua follia omicida, non aveva minimamente calcolato.

Endless Love, trame: ecco chi salva Nihan e Kemal

Mentre starà osservando la scena da lontano, Emir verrà infatti raggiunto dal furioso Hakan (Erhan Alpay), deciso ad ucciderlo dopo averlo costretto a lasciare Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) sull’altare. Appena si renderà conto che anche Nihan è entrata nella casa in fiamme, Emir cercherà di far desistere Hakan dal suo intento, invitandolo a poggiare a terra la pistola che gli starà puntando contro, ma alla fine sarà uno dei suoi scagnozzi a porre fine al pericolo sparando un colpo al polso del commissario.

Da un lato Emir si introdurrà quindi nell’abitazione in fiamme e porterà in salvo Nihan; dall’altro a pensare a Kemal ci penserà lo stesso Hakan, il quale andrà in cerca dell’uomo – dopo essersi fasciato un polso – e riuscirà a portarlo via prima che sia troppo tardi. Appena si riprenderanno dallo spavento, Kemal e Nihan non faranno quindi fatica a capire che a scatenare l’incendio è stato proprio Emir. E la situazione del losco imprenditore si complicherà quando anche la detective Mercan (Gizem Karaca) vorrà fare chiarezza sulla faccenda… Seguici su Instagram.