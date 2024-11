Endless Love anticipazioni: Emir fa cadere Nihan dalle scale!

Nelle puntate finali di Endless Love, l’ennesimo atto violento di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) ai danni dell’amata Nihan Sezin (Neslihan Atagül) farà andare su tutte le furie Kemal Soydere (Burak Ozcivit). Un gesto che inasprirà ancora di più l’eterna faida tra i due uomini.

Endless Love, news: Emir cerca di impedire che Nihan vada al matrimonio tra Leyla e Ayhan

La storyline partirà il giorno del matrimonio tra Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e Ayhan Kandarli (Kerem Alisik). Scelta come testimone insieme a Kemal, Nihan rischierà addirittura di non poter presenziare all’evento poiché Emir la metterà di fronte ad un vero e proprio bivio: lei e la piccola Deniz resteranno a casa se non sarà lui ad accompagnarle.

Ovviamente, Nihan cercherà con ogni forza di non sottostare al ricatto di Emir, il quale lascerà poi perdere quando riceverà una chiamata dal carcere e verrà informato di un malore avvertito dal padre Galip (Burak Sergen), tra le sbarre dopo aver cercato di uccidere Leyla.

Grazie a questo imprevisto, che Emir non poteva certamente immaginare, Nihan riuscirà quindi a partecipare al matrimonio di Leyla e Ayhan e passerà una bella serata al fianco di Kemal, l’uomo che ama davvero. Una volta che tornerà a casa, comincerà però per lei un vero e proprio incubo…

Endless Love, spoiler: Nihan cade dalle scale per colpa di Emir e…

Appena metterà piede nell’abitazione, Nihan dovrà infatti fare i conti con Emir, che andrà letteralmente in escandescenze quando lei gli ribadirà per l’ennesima volta che il loro matrimonio sta per finire e che presto dovrà concederle il divorzio. In preda alla rabbia più totale, Emir inizierà a stringere forte il collo di Nihan, che riuscirà a salvarsi grazie al pronto intervento della madre Vildan (Neşe Baykent).

La stessa Vildan verrà però cacciata via dalla casa da Emir, che in seguito comincerà a strattonare Nihan per le scale al fine di obbligarla a seguirlo in una stanza. La Sezin si opporrà con tutte le sue forze e finirà per perdere l’equilibro, cadendo giù dalle suddette scale in malo modo e facendosi male ad una gamba!

Endless Love, trame: Kemal cerca di trarre in salvo Nihan ma…

Spaventato, Emir chiamerà un dottore, ma Nihan rifiuterà di farsi visitare e dirà che vuole semplicemente andare il più lontano possibile da lui. Tali parole riaccenderanno la collera di Emir, il quale chiuderà Nihan in una stanza impedendole di vedere Deniz, nonostante la forte opposizione della madre Müjgan (Ayşen İnci), che assisterà inerme alla scena.

A tentare di salvare Nihan, una volta allarmato da Leyla e Vildan, penserà dunque Kemal, che però non potrà andare fino in fondo col suo proposito: la polizia, da lui stesso chiamata, crederà alle parole di Emir, pronto a giurare che Nihan non si trova in casa. E così, come in una vera e propria beffa del destino, sarà proprio Kemal ad essere portato in caserma quando Kozcuoğlu, dopo avergli puntato per alcuni minuti una pistola in volto, affermerà che si è introdotto furtivamente nella sua proprietà.

Ancora una volta Emir la farà franca, ma Nihan non vorrà arrendersi e deciderà di tenergli testa…