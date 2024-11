Endless Love anticipazioni: Fehime minaccia Emir, ecco perché

La gravidanza di Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) continuerà a tenere banco nelle prossime puntate di Endless Love. Grazie al bambino che ha in grembo, la ragazza spererà infatti di avere una chance con il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), ma ovviamente tutto ciò non corrisponderà affatto alle realtà. Circostanza che spingerà Fehime (Zeyno Eracar) a minacciare l’uomo, quando entrerà a conoscenza di uno scottante particolare…

Endless Love, news: Zeynep manda a monte il matrimonio con Hakan

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi di recente, tutto partirà quando Zeynep deciderà di mandare a monte il suo matrimonio con il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay), disposto a farsi carico del bambino che ha in grembo in nome dei sentimenti che prova nei suoi confronti, pur essendo al corrente del fatto che il padre è il pericoloso Emir.

Quest’ultimo, ovviamente, non vorrà saperne di cedere il proprio “figlio” a qualcun altro e, tra una minaccia e l’altra, darà a Zeynep un documento. Se firmerà lo stesso, la giovane sorella di Kemal (Burak Ozcvit) darà il suo benestare affinché il bimbo, al compimento del suo diciottesimo anno d’età, prenda legalmente il cognome Kozcuoğlu. Particolare che, per il momento, Zeynep terrà nascosto a tutti quanti…

Endless Love, trame: Hakan ha ancora una possibilità con Zeynep?

Contemporaneamente a tutti questi fatti, Zeynep continuerà a subire diverse pressioni. Da un lato Kemal la esorterà a più riprese a non dare false speranze a Hakan, promettendole che si farà carico lui stesso di tutte le esigenze del bambino che sta per nascere. Dall’altro, Fehime spronerà invece la figlia a darsi una possibilità concreta di un futuro felice al fianco di Hakan, anche per evitare che il padre Hüseyin (Orhan Güner) diventi lo zimbello di tutti i vicini per come si è comportata.

Alla fine, tra le due visioni diametralmente opposte, Zeynep sceglierà di assecondare la richiesta di mamma Fehime e incontrerà Hakan, il quale accetterà di andare avanti con i preparativi del loro matrimonio anche quando la giovane sottolineerà che per lui potrà essere soltanto un amica e nulla di più. A quel punto, Hakan ammetterà infatti che non vuole arrendersi e che continuerà a scommettere, da solo, sulla nascita del loro futuro amore.

Endless Love, spoiler: Fehime minaccia Emir!

Ma tutto ciò basterà? In realtà, la tensione prenderà nuovamente il sopravvento e tutto ciò si innescherà quando, tra le cose di Zeynep, Fehime ritroverà il documento redatto da Emir nel quale la figlia si fa carico di far prendere al figlio il cognome Kozcuoğlu una volta diventato maggiorenne.

In preda alla collera, Fehime non esiterà quindi a presentarsi in ufficio da Emir e minaccerà addirittura di ucciderlo qualora non dovesse allontanarsi da Zeynep e dal futuro nipote. Ma questo gesto impulsivo basterà davvero a frenare i propositi di Emir? Seguici su Instagram.