Endless Love anticipazioni: Galip intrappolato in una pressa per i rifiuti!

Se c’è una cosa che Ayhan Kandarli (Kerem Alisik) non tollera è che qualcuno faccia del male alla sua amata “Cleopatra”. Non a caso, nelle prossime puntate di Endless Love, Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) passerà davvero un brutto quarto d’ora nel momento in cui avrà la certezza del fatto che è stato proprio lui a tentare di uccidere la fidanzata Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor)…

Endless Love, news: l’attentato a Leyla

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, tutto partirà quando Leyla scoprirà che, pur di risanare i conti della Holding Kozcuoğlu, Galip ha dato l’ordine – circa trent’anni prima – di seppellire delle scorie radioattive in un terreno vicino ad un centro per bambini (alcuni dei quali si sono poi ammalati).

Per impedire alla Acemzade di denunciarlo alle autorità, Galip assolderà dunque un uomo, che non esiterà a spararle un colpo in pieno petto. Leyla verrà quindi portata dal disperato Galip in ospedale, nel quale verrà sottoposta ad un’operazione d’urgenza. Tuttavia, le condizioni della donna continueranno ad apparire disperate, tant’è che ad un certo punto avrà un arresto cardiaco, anche se fortunatamente i medici riusciranno a rianimarla.

Endless Love, trame: Ayhan scopre che c’è Galip dietro quanto successo a Leyla

Ovviamente, fin dal primo istante, Ayhan sospetterà che dietro a quanto successo a Leyla ci sia proprio Galip. Proprio per questo, concentrerà le sue successive investigazioni sulla figura di Kozcuoğlu, giurando a se stesso che lo ucciderà con le sue stesse mani qualora dovesse fugare ogni dubbio.

Nel frattempo, consapevole che anche le autorità stanno per arrivare a lui, Galip si appoggerà ai figli Emir (Kaan Urgancıoğlu) e Asu (Melisa Asli Pamuk) per riuscire a fuggire dalla Turchia per un po’ di tempo. Nel giorno previsto per la partenza, Ayhan troverà però conferma di tutti i suoi sospetti e riuscirà a rapire Galip giusto qualche minuto prima di darsi alla macchia.

Endless Love, spoiler: Galip intrappolato in una pressa per rifiuti

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Accecato dalla rabbia e timoroso che Leyla non riesca a sopravvivere, Ayhan legherà Galip alle mani e ai piedi e lo posizionerà dentro una pressa per rifiuti. Dopo avergli annunciato che sta finalmente per pagare con la sua stessa vita per ciò che ha fatto alla sua amata “Cleopatra”, Ayhan azionerà la pressa, con Galip disperato che comincerà a gridare aiuto.

A bloccare la situazione di forte pericolo, per evitare così che il loro amico finisca in carcere per omicidio, ci penseranno fortunatamente Kemal (Burak Özçivit) e Zehir (Ugur Aslan), che arriveranno giusto in tempo per disattivare la macchina ed impedire l’assassinio di Galip. Il tutto mentre anche la detective Mercan (Gizem Karaca), grazie ad un testimone, sarà sulle tracce del Kozcuoğlu Senior… Seguici su Instagram.