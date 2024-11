Endless Love anticipazioni: Kemal coglie Tarik in flagrante

Fino a quando Kemal Soydere (Burak Ozcivit) agirà a protezione dei suoi due fratelli? Di certo, pur di non fare arrestare Tarik (Ruzgar Aksoy), il protagonista di Endless Love si renderà protagonista di un altro “atto di salvataggio” che rischierà di metterlo ancora una volta contro la sua amata Nihan Sezin (Neslihan Atagul). Scopriamo insieme perché…

Endless Love, news: il corpo di Ozan sparisce nel nulla

Tutto prenderà il via quando un video sembrerà inchiodare Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) per l’assassinio di Ozan Sezin (Barış Alpaykut) avvenuto l’anno prima. Nello stesso, si vedrà la ragazza intenta a cercare di soffocare il marito con un cuscino. Immagini che turberanno profondamente Nihan, la quale andrà dalla polizia e denuncerà ufficialmente Zeynep per l’omicidio del fratello gemello.

Tuttavia, nonostante l’evidenza, il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) crederà nella possibile innocenza di Zeynep e vorrà far effettuare un’autopsia sul corpo di Ozan per capire se la sua morte sia davvero avvenuta a causa del soffocamento. Una pista che Hakan, innamorato di Zeynep, non potrà però portare avanti fino in fondo perché il corpo di Ozan sparirà nel nulla proprio nel giorno indicato per la riesumazione…

Endless Love, trame: ecco chi ha fatto sparire Ozan

Ma chi si sarà reso responsabile della sparizione del corpo di Ozan? Ovviamente Tarik, che sarà anche colui che ha simulato il suicidio del ragazzo impiccandolo nella sua stanza d’ospedale soltanto per proteggere Zeynep. Senza pensare minimamente alle conseguenze, Tarik si sarà infatti introdotto di notte al cimitero per fare sparire il corpo senza vita di Ozan e nasconderlo, successivamente, in un’altra tomba.

L’ennesimo reato compiuto da Tarik verrà intercettato da Mercan (Gizem Karaca), la detective incaricata di occuparsi del presunto assassinio di Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), crimine che poi si rivelerà essere soltanto uno stratagemma utilizzato dall’imprenditrice per sfuggire dalle accuse di coinvolgimento sulla morte dello stesso Ozan.

Sarà stata proprio Asu, infatti, ad assoldare Gurcan per somministrare del veleno al giovane Sezin mentre si trovava in ospedale. Pezzi del puzzle che Mercan non farà fatica ad incastrare, tant’è che attirerà Tarik in una vera e propria trappola…

Endless Love, spoiler: Kemal toglie Tarik in flagrante ma…

In pratica, Mercan si presenterà all’ora di cena in casa Soydere e farà credere a tutti quanti, Tarik compreso, che possono finalmente procedere con l’autopsia di Ozan perché hanno trovato il suo cadavere. Tale menzogna farà entrare in allerta Zeynep, che a quel punto supplicherà Tarik di fare il possibile per far sì che il cadavere del marito scompaia un’altra volta. Dato che temerà di finire in carcere, Tarik non si farà ripetere due volte la richiesta di Zeynep ed andrà al cimitero per fare un’altra riesumazione.

Sulle sue tracce ci saranno però sia Mercan e sia Kemal. A ritrovarlo intento a scavare una fossa sarà proprio Kemal, che aiuterà Tarik a scappare prima che Mercan lo colga in flagrante e proceda con il suo arresto. Un salvataggio in piena regola che, di fatto, eviterà che Tarik finisca in prigione, ma che non impedirà il ritrovamento del cadavere di Ozan, dato la fossa già scavata a metà.

Mercan potrà dunque procedere con l’autopsia, mentre Tarik sempre più in crisi dovrà ammettere la sua colpevolezza e confesserà a Kemal di essere stato lui a impiccare Ozan per proteggere Zeynep… Seguici su Instagram.