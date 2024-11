Endless Love anticipazioni: Leyla ferita gravemente!

In passato è stato Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) a tentare di farla fuori. Nel corso delle prossime puntate di Endless love sarà invece Galip (Burak Sergen), il padre dell’uomo, a tentare di fargliela pagare. Parliamo di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor), che rischierà la sua stessa vita pur di non girarsi di fronte all’ennesimo atto criminale compiuto da Galip. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Endless Love, news: Leyla e Ayhan interessati ad un centro per bambini

La storyline partirà nel momento in cui Leyla e il promesso sposo Ayhan Kandarli (Kerem Alisik) cominceranno ad interessarsi ad un centro per bambini collegato alla Holding Kozcuoğlu. Al termine di una chiacchierata con un’insegnante, i fidanzati scopriranno che tutti i bimbi appartenenti ad uno stesso gruppo hanno contratto una strana malattia, motivo per il quale decideranno di indagare più a fondo sulla questione.

Proprio per questo, si recheranno a casa di uno degli ammalati, che farà loro presente che lui e i suoi compagni sono soliti andare a giocare in un terreno non edificato vicino al centro nei momenti di pausa. Ovviamente, Leyla e Ayhan faranno un’ispezione anche nel sopracitato terreno, che decideranno di fare analizzare. Elemento che darà il via ad una scoperta shock…

Endless Love, trame: Galip messo alle strette da Leyla

Eh sì: possiamo anticiparvi che Ayhan e Leyla scopriranno che in quel terreno sono state sepolte delle scorie radioattive. E così, portate avanti delle ulteriori analisi, non faranno fatica a comprendere che l’uomo che risulterà il proprietario del terreno è soltanto un prestanome di Galip.

Quest’ultimo, nel frattempo, si sentirà sempre più minacciato dalle investigazioni di Leyla e, messo con le spalle al muro dalla donna, non troverà altra scelta se non quella di confessare al furioso figlio Emir ciò che ha fatto, circa trent’anni prima, con le scorie. A quel punto, Emir suggerirà al padre di far vigilare Leyla, ma le intimerà di non torcerle un capello perché, qualora dovesse succederle qualcosa, la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul) potrebbe prendersela con lui.

Endless Love, spoiler: Leyla gravemente ferita!

Galip darà però davvero ascolto alle parole di Emir? Assolutamente no: al termine di una discussione con Leyla, pronta a sottolineare che farà di tutto per trovare dei nuovi elementi contro di lui e sbatterlo in prigione, il Kozcuoğlu Senior darà ordine ad uno dei suoi uomini di farla finita con la Acemzade. Quest’ultima verrà così ferita, con una pallottola che le verrà sparata quasi all’altezza del cuore, proprio mentre sarà in compagnia di Ayhan, che darà subito l’allarme e la porterà disperato in ospedale.

Fortunatamente, Leyla riuscirà a salvarsi al termine di una difficile operazione (anche se i medici non si sentiranno di sciogliere la prognosi prima di 48 ore), ma Ayhan giurerà vendetta, certo che dietro a tutto quanto ci sia proprio Galip. I telespettatori dovranno dunque chiedersi in che modo si muoverà Kandarli… Seguici su Instagram.