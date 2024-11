Endless love, anticipazioni puntata 21 novembre 2024 (prima serata)

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 21 novembre 2024

Asu suggerisce a Tarik di incastrare Gurcan, facendolo sembrare il vero responsabile. Nel frattempo, Zehir rintraccia l’indirizzo di Gurcan e, quando Kemal e Nihan giungono sul luogo, scoprono che Tarik è già arrivato, ha imbavagliato l’uomo e lo tiene prigioniero. Kemal e Nihan sospettano che Gurcan sia solo in casa e stia rifiutando di farli entrare.

L’episodio inizia con un momento romantico tra Kemal e Nihan, interrotto dall’arrivo della polizia: i due innamorati sono stati denunciati per violazione di proprietà privata. Tuttavia, Nihan, Kemal e Zehir riescono a penetrare nell’abitazione di Gürcan, solo per scoprire che qualcuno è arrivato prima di loro. Tarik tiene l’uomo prigioniero, lo ha imbavagliato e portato in un bosco, ed è sul punto di sparargli. Gürcan però riesce a fuggire dopo aver colpito il suo sequestratore con un bastone. Zehir viene a sapere che Gurcan è gravemente malato. Zeynep si confida con la madre dicendo di sentirsi “paralizzata” a causa dei sentimenti che prova per la persona sbagliata. Uno degli uomini di Emir trova l’indirizzo di Gürcan e riceve ordine di rintracciarlo. Intanto, Leyla annuncia a Vildan che presto sposerà Ayhan. Galip teme che Emir possa ferire sua sorella Asu per vendicarsi dell’incidente causato a Nihan.

Con un abile stratagemma, Emir riesce a condurre Asu e Tufan in una vecchia fabbrica di scarpe. Qui si trova un'auto con impianto idraulico difettoso e freni guasti. Emir vuole costringere Asu a guidarla per vendicarsi del tentativo di omicidio su Nihan. Tuttavia, l'incontro viene interrotto da Mujgan che arriva insieme a Nihan per fermare Emir e convincere Asu a consegnare al fratello tutti i documenti compromettenti nei suoi confronti.