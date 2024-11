Endless love, anticipazioni puntata di sabato 16 novembre 2024

Anticipazioni e trama puntata Endless love di sabato 16 novembre 2024

Emir scopre che l’incidente di Nihan non è stato un evento fortuito; qualcuno ha sabotato il servofreno della sua macchina. Per questa ragione, decide di incaricare Tufan di scoprire chi ha compiuto il sabotaggio e chi lo ha ordinato. Gurcan, d’altra parte, si rende conto della pericolosità delle sue azioni e chiede ad Asu qualcosa di più. Tarik è sopraffatto dall’ansia, temendo che Kemal possa venire a conoscenza della verità sulla morte di Ozan.

Hakan conduce Zeynep in centrale, ma Emir riesce a parlarle prima dell’interrogatorio e le indica esattamente cosa dovrà dire al commissario. Hakan le propone matrimonio in cambio della sua protezione contro Emir; sebbene Zeynep accetti, il suo atteggiamento rimane ambiguo. Alla fine, la ragazza viene rilasciata in attesa dei risultati dell’autopsia. Tarik si sente sollevato, ma teme che la situazione possa deteriorarsi da un momento all’altro. Fehime affronta Vildan e Nihan, ma quest’ultima è determinata a portare avanti la relazione con Kemal. Nihan informa Kemal della lettera ricevuta da Gurcan e Zehir e Ayhan iniziano subito le indagini. Asu, sapendo che Emir ha ottenuto il resoconto dell’incidente di Nihan, decide di far uscire Gurcan dal paese, ma ormai Emir e Kemal sono già sulle sue tracce. Emir comincia a nutrire dubbi su Tufan, che appare sempre più fedele ad Asu.

Zeynep sospetta che Nihan abbia scoperto il suo rifugio dopo che Asu ha orchestrato l'invio della lettera, ma Asu nega e suggerisce che potrebbe essere stato Emir a tradirla. Sebbene Zeynep sia stata rilasciata, Huseyin non è ancora convinto della sua innocenza. Nel frattempo, Gurcan contatta Emir offrendogli l'indirizzo di chi ha manomesso l'auto di Nihan in cambio di denaro. Quando Emir arriva all'indirizzo indicato, scopre che si tratta dell'appartamento di Asu. Intanto Tarik chiede aiuto ad Asu per liberare sia lui sia Zeynep da eventuali accuse riguardanti l'omicidio di Ozan.