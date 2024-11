Endless Love anticipazioni: Zeynep “scarica” Hakan, ecco perché

Tra i pregi di Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) non c’è sicuramente l’essere riconoscente con chi le vuole bene. Eppure, nel corso delle prossime puntate di Endless Love, la giovane sorella di Kemal (Burak Ozcivit) farà davvero fatica a comunicare al commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) che non intende più sposarlo. Cerchiamo dunque di capire come si arriverà a questa svolta nella storyline…

Endless Love, news: Zeynep accetta di sposare Hakan

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Zeynep accetterà di sposare Hakan nel momento in cui l’uomo farà credere ai genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar) di essere lui il padre del bambino che ha in grembo.

A quel punto, dato che Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) non vorrà apparentemente saperne di prendersi le sue responsabilità da genitore, a Zeynep non resterà altra scelta se non quella di ricorrere al matrimonio riparatore con il poliziotto, che le prometterà di badare a lei e al piccolino fino all’ultimo dei suoi giorni.

Una scelta ben precisa per Hakan, che si troverà ad avere dei problemi sul lavoro: infatti Zeynep risulterà essere la maggiore indiziata per la morte del marito Ozan (Barış Alpaykut) e, visto il futuro matrimonio, dovrà rinunciare ad occuparsi del caso, che verrà affidato alla detective Mercan (Gizem Karaca). Bisognerà quindi fare attenzione a quello che succederà in seguito a tutti questi eventi…

Endless Love, trame: Kemal chiede a Zeynep di non sposare Hakan

Quando emergerà che in realtà, prima che Zeynep tentasse di soffocarlo con un cuscino, Ozan è stato avvelenato da Gurcan, un uomo assoldato da Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), Kemal si convincerà della completa innocenza della sorella e riterrà possibile che venga scagionata quando, ritrovato il corpo del ragazzo nascosto da Tarik (Ruzgar Aksoy), Mercan potrà procedere con l’autopsia per accertare le cause della morte del gemello della sua amata Nihan (Neslihan Atagul).

A quel punto, visto che sarà al corrente del fatto che è Emir il padre del bambino, esattamente come la madre Fehime, Kemal inviterà Zeynep a non sposare per la seconda volta un uomo che non ama e le dirà di essere disposto a farsi carico del nipotino, senza che passi dall’altare con Hakan. Un discorso che convincerà Zeynep, la quale ribadirà di avere accettato di sposare il commissario solo per non dare l’ennesimo dispiacere al padre Hüseyin.

Endless Love, spoiler: Hakan “scaricato” da Zeynep

Non a caso, in seguito al dialogo con Kemal, Zeynep andrà da Hakan e preparerà le valigie; dopo ciò, gli chiederà perdono ed ammetterà che non può sposarlo, ragione per la quale gli restituirà l’anello di fidanzamento che le aveva regalato. Da un lato Hakan si dispiacerà per la decisione presa da Zeynep, dall’altro l’atteggiamento della ragazza sarà completamente diverso.

Possiamo infatti anticiparvi che Zeynep darà appuntamento ad Emir in una parco isolato e gli darà un ultimatum: pretenderà infatti che divorzi da Nihan (Neslihan Atagul) e la sposi, se davvero vuole vedere crescere suo figlio. Minaccia che non coglierà impreparato Emir, che passerà al contrattacco. Il cattivo della dizi lascerà intendere a Zeynep che le leverà la custodia dell'erede appena sarà nato…