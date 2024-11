Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 14 novembre: Adelaide prende una decisione

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 14 novembre 2024

Elvira non sta ancora benissimo, ma non dà troppa importanza al suo stato di salute. Mario e Roberto si scambiano un'effusione in pubblico pensando di non essere visti, ma purtroppo per loro non è così. Jerome e Alfredo sembrano non andare molto d'accordo, intanto Clara subisce un infortunio durante la gara. La Furlan mette in difficoltà Odile. Marta pensa di accettare il posto di direttrice di un'importante agenzia pubblicitaria. Nel frattempo, pur di non perdere Marcello, Adelaide prende una decisione importante che riguarda Umberto…