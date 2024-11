Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 19 novembre: Elvira e l’appuntamento dal ginecologo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 19 novembre 2024

I coniugi Puglisi sono molto turbati dopo la confessione della sera prima da parte di Matteo. Ad Alfredo giunge la notizia che il suo cambio è stato notato da una importante azienda del settore; lui va subito a confidarsi con Clara. Mirella, visto che ad Elvira manca il coraggio, ha preso all'amica un appuntamento con un ginecologo. Marcello non se la sente ancora di perdonare Matteo. Silvana rivolge un accorato appello a Concetta: suo figlio non è cattivo come sembra e la colpa di quanto è successo è solamente sua…