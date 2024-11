Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 21 novembre: Salvo apprende le paure di Elvira

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 21 novembre 2024

Ciro andrà insieme Concetta a Parigi e i due dicono tutto ad Agata, che intanto non approva il comportamento di Matteo nei confronti della sorella. Mario è sempre più sconfortato e così prende una decisione che cambierà per sempre il suo futuro e quello di Roberto Landi. Clara spiega a Jerome che intende aiutare Alfredo e per questo motivo dovrà rinunciare a un impegno già preso con lui. Tancredi vuole ancora sabotare il Paradiso in ogni modo. Marta ed Enrico sono vicini a darsi un bacio. Elvira dice a a Salvo che teme di essere incinta….