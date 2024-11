Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 26 novembre: Salvo capisce di dover agire!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 26 novembre 2024

Concetta parla a Matteo della volontà di Maria e terminano così anche le ultime speranze del giovane Portelli. Alfredo è vicino alla firma del primo contratto per la vendita del cambio progettato da lui e comincia a capire di volere davvero bene a Clara. Umberto fa un'offerta a Tancredi pur di ottenere liquidità in tempi brevi. Salvo, per sbloccare le cose, capisce che deve agire e propone a Elvira di sposarsi quanto prima, anche se i genitori di lei non dovessero approvare le nozze…