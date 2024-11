Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 27 novembre: Tancredi fa una proposta a Umberto

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 27 novembre 2024

Elvira conferma alle sue amiche di aver accettato la proposta di Salvatore. Marta scopre che il padre Umberto ha dei problemi finanziari. Odile ha una discussione con Giulia di fronte a Tancredi; quest’ultimo, intanto, decide di andare incontro ai bisogni di Umberto e gli propone di comprare una parte delle quote della Galleria Milano Moda per frenare l’emorragia di denaro della banca Guarnieri. Agata dice alle Veneri la verità su Matteo e Irene lo affronta; lui annuncia alla madre di voler abbandonare per sempre Milano… Seguici su Instagram.