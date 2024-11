Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 29 novembre: Matteo sta per partire ma…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 29 novembre 2024

Le ragazze commentano l’invito fatto da Jerome a Clara, ciò mentre Alfredo ricorda con rimpianto il tempo passato con lei. Umberto finisce per accettare l’invito di Tancredi, che – così facendo – è ora il nuovo socio di maggioranza della Galleria Milano Moda. In una serata organizzata dalle Veneri, Mirella decide di unirsi con il figlio Michelino. Enrico racconta a Marta com’è morta sua moglie e il motivo per cui ora lui è sotto protezione. Matteo, dopo aver salutato tutti, sta per partire… ma succede qualcosa di inatteso destinato a sconvolgere i suoi piani! Seguici su Instagram.