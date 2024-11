Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 6 novembre: Alfredo ignora che verrà festeggiato

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 6 novembre 2024

Enrico cerca di aiutare Marta, avendo compreso che la donna ha un problema. Mario è ulteriormente in ansia dopo che la portinaia di Roberto Landi è tornata a farsi i fatti suoi. Alfredo non sa che in segreto si sta organizzando una festa per il suo compleanno e, totalmente ignaro di tutto, cerca invano qualcuno con cui festeggiare la ricorrenza. Matteo tiene le distanze quando Odile gli offre solidarietà. Marta ha preso una decisione importante e ne parla in famiglia…