Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 7 novembre: Marcello pronto a rovinare Umberto ma…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 7 novembre 2024

Enrico, sempre più in ansia per Marta, cerca come può di starle accanto; così facendo, i due diventano sempre più vicini. Irene, a parte la festa di compleanno, sta ideando un'altra sorpresa per Alfredo, mentre Elvira capisce che Clara è ancora tanto invaghita del magazziniere. Mario ha un litigio con Roberto per via dell'invadente portinaia. Marta permette a Marcello la pubblicazione del memoriale su Umberto, ma succede qualcosa che cambia le carte in tavola…