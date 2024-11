Il paradiso delle signore 9 dal 2 al 6 dicembre, anticipazioni

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2024

Matteo, per salvare Michelino che rincorreva una palla in mezzo alla strada, è stato investito da Odile e ora lei è in preda ai sensi di colpa. Marcello lo va a trovare in ospedale e parla con i medici. Alla Galleria Milano Moda, intanto, l’idea di Odile di proporre al pubblico una collezione più economica continua a dividere. Elvira dice alla nonna di essere incinta e le chiede un aiuto con i suoi genitori. Enrico rivela nei dettagli a Marta tutta la sua storia e il motivo che lo costringe a vivere sotto copertura.

Odile va a trovare Matteo in ospedale. Alfredo assiste a malincuore alla felicità di Clara e Jerome. Dopo una giornata trascorsa in ospedale, Silvana va a trovare Concetta, le riferisce delle condizioni, per fortuna non gravi, del figlio e tra le due donne c’è un momento di commozione. Tra Enrico e Marta l’attrazione è forte, ma lui sa che non può lasciarsi andare. Elvira e Salvatore dicono ai genitori di lei che aspettano un bambino: il padre non la prende affatto bene.

La nonna di Elvira ha in mente un piano per favorire la riconciliazione tra Elvira e il padre. Marta rimugina sul rapporto tra lei ed Enrico, il quale fa di tutto per evitare di incontrarla. Delia ha un’idea su come allestire la vetrina del Paradiso e presentare gli abiti della collezione nel servizio fotografico che uscirà sulla rivista, mentre Umberto e Tancredi si confrontano sulle strategie future della GMM. Concetta cerca di convincere Marcello a perdonare il fratello, mentre Matteo è ancora intenzionato a lasciare Milano. Ma succede qualcosa di inaspettato: Matteo d’improvviso si aggrava.

Matteo viene operato d’urgenza alla milza e ha bisogno di una trasfusione: Marcello decide di donargli il suo sangue. Intanto l’idea di Delia riguardo alle vetrine è stata scartata e lei ci resta male, ma Roberto la rassicura sulla bontà della proposta, anche se al momento non verrà utilizzata. Nel frattempo, Geltrude, la nonna di Elvira, organizza una cena al circolo per parlare a Salvo, Elvira e ai genitori della ragazza e fa una rivelazione sconvolgente.

Il piano di Gertrude è fallito e Elvira e Salvatore hanno perso le speranze, quando arriva una telefonata dal padre Andrea: ha preso una decisione riguardo a loro due. Alfredo è sempre più geloso di Clara e Jerome. Roberto rivela a Marta di essere omosessuale. Enrico e Marta sono di nuovo molto vicini. Le condizioni di Matteo restano instabili, ma d’improvviso succede qualcosa: Matteo si risveglia e trova Marcello al suo capezzale. Seguici su Instagram.