Il paradiso delle signore, anticipazioni 15 novembre: Matteo, cosa è successo tra lui e Maria?

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 15 novembre 2024

Adelaide dice la figlia che Umberto ha lasciato Villa Guarnieri. Scopriremo come è andata l'audizione del piccolo Michelino allo Zecchino D'Oro. Dopo l'infortunio di Clara, Jerome decide di rimandare la partenza per la Francia. Umberto assicura a Odile il suo pieno appoggio, professionale e non, mentre Marta prende una decisione importante per il suo futuro professionale. Mirella fa riflettere Elvira: magari è incinta. Matteo torna da Parigi e si racconta a Marcello cosa è successo tra lui e Maria. Intanto un pericolo incombe su Roberto e Mario e sulla loro relazione.