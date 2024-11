Il paradiso delle signore, anticipazioni 25 novembre: Umberto è in difficoltà finanziarie

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 25 novembre 2024

Roberto (Filippo Scarafia) sta male dopo la fine della sua storia con Mario (Piero Cardano), mentre Armando (Pietro Genuardi) non può fare a meno di notare l'improvvisa freddezza tra Enrico (Thomas Santu) e Marta (Gloria Radulescu). Elvira (Clara Danese) e Salvo (Emanuel Caserio) non sanno come dire ai genitori di lei che aspettano un bambino. I Puglisi tornano da Parigi e hanno dovuto prendere atto che Maria (Chiara Russo) non ha cambiato idea su Matteo (Danilo D'Agostino). Alfredo (Gabriele Anagni) vede Clara (Elvira Camarrone) e Jerome intenti a baciarsi. Umberto (Roberto Farnesi) è in difficoltà economiche e deve chiedere aiuto a Tancredi (Flavio Parenti)…