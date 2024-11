Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2024

Clara è sempre più tentata dalla corte di Jerome, ma ancora non riesce a lasciarsi andare. Marta torna a lavorare con gioia al Paradiso e scopre che Adelaide ha cacciato Umberto dalla Villa. Mirella esorta Elvira a prendere in considerazione la possibilità che possa essere incinta. Dopo la rottura del fidanzamento con Maria, vista anche la situazione di forte disagio che si è creata con Marcello, Matteo consegna la lettera di dimissioni a Roberto, pronto ad affrontare i Puglisi.

I coniugi Puglisi sono sconvolti dopo la confessione di Matteo, la sera prima. Alfredo riceve una buona notizia: il suo cambio ha attirato l’attenzione di una importante azienda del settore e lui si confida subito con Clara. Intanto Mirella ha trovato il coraggio che Elvira non ha e le ha preso un appuntamento con un ginecologo. Marcello non riesce ancora a perdonare Matteo. Nel frattempo, Silvana fa un accorato appello a Concetta: suo figlio non è malvagio come sembra; la colpa di quanto è accaduto è soltanto sua.

Le rivelazioni di Silvana hanno fatto breccia nel cuore di Concetta, che cerca di far ragionare Ciro sulle motivazioni che hanno spinto Matteo a tradire. Salvatore, ignaro che Elvira potrebbe essere incinta, è preoccupato per l’allontanamento di lei negli ultimi giorni. Umberto esclude Giulia da un incontro di lavoro importante, mentre Odile si dimostra più aperta a collaborare con la stilista. Adelaide consegna a Oradei una lettera anonima che contiene parole infamanti sulla sua persona. Nel frattempo, Concetta vuole andare a Parigi per parlare con Maria.

Ciro si convince ad accompagnare Concetta a Parigi e i due raccontano tutto ad Agata, che disapprova il comportamento di Matteo nei confronti della sorella. Mario, in preda allo sconforto, prende una decisione che cambierà per sempre il suo futuro e quello di Roberto. Clara dice a Jerome che vuole aiutare Alfredo e per questo dovrà venir meno a un impegno già preso con lui. Tancredi è deciso a sabotare il Paradiso in ogni modo. Marta ed Enrico si ritrovano a un passo dal bacio. Elvira confessa a Salvo la sua paura di essere incinta.

È il giorno della verità per Elvira: insieme a Salvo apre la busta contenente il foglio con i risultati delle analisi per avere la conferma che aspettano un bambino. Tancredi e Giulia sono sempre più determinati a ostacolare i progetti del Paradiso, ma Odile se ne accorge e lo riferisce a Umberto. Marta trova per caso la lettera della figlia di Enrico e prende subito le distanze da lui. Clara annulla il suo impegno con Alfredo per stare con Jerome e tra i due succede qualcosa di magico. Roberto scopre che Mario ha accettato il lavoro a Roma.