Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 25 al 29 novembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2024

Roberto è distrutto per la fine della relazione con Mario, mentre Armando si accorge della freddezza tra Enrico e Marta. Elvira e Salvo hanno un problema da affrontare: come dire ai genitori di lei che aspettano un bambino. I Puglisi rientrano da Parigi: Maria non ha cambiato idea su Matteo. Alfredo vede Clara e Jerome che si baciano. Umberto è in difficoltà finanziarie ed è costretto a chiedere aiuto a Tancredi.

Concetta riferisce a Matteo le intenzioni di Maria e si spengono così anche le ultime speranze del ragazzo. Alfredo è in attesa di firmare il primo contratto per la vendita del cambio progettato da lui e inizia a capire di tenere veramente a Clara. Umberto fa un’offerta a Tancredi per ottenere liquidità al più presto. Salvo, per sbloccare la situazione, si convince che deve agire e propone a Elvira di sposarsi prima possibile, anche senza l’approvazione dei suoi genitori.

Elvira rivela alle amiche di avere accettato la proposta di Salvo. Marta scopre che il padre ha dei problemi economici. Odile discute con Giulia davanti a Tancredi, che a sua volta decide di andare incontro alla richiesta di Umberto offrendogli di comprare una parte delle quote della GMM per frenare l’emorragia di denaro della banca Guarnieri. Agata racconta alle Veneri la verità su Matteo e Irene lo affronta; lui comunica alla madre di voler lasciare Milano per sempre.

Silvana non vuole che il figlio lasci Milano e chiede a Marcello di perdonarlo, ma lui non è ancora pronto e dice addio al fratello. Alfredo festeggia la vendita del cambio progettato da lui. Elvira riceve una telefonata dalla nonna. Al Paradiso, una cliente incinta si sente male in galleria e Marta chiede l’aiuto di Enrico. Jerome invita Clara a passare le feste di Natale in Francia per farle conoscere i suoi genitori.

A Casa Ragazze si commenta l'invito di Jerome a Clara, mentre Alfredo rimpiange il tempo trascorso con lei. Umberto accetta l'offerta di Tancredi, che diventa socio di maggioranza della GMM. Le Veneri organizzano una serata e Mirella decide di unirsi a loro con il piccolo Michelino. Enrico si apre con Marta e le racconta come è morta sua moglie e perché è sotto protezione. È il giorno della partenza di Matteo: dice addio a tutti, ma succede qualcosa di inaspettato che cambierà i suoi piani.