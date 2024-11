Il paradiso delle signore, anticipazioni dall’11 al 15 novembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2024

I Puglisi vogliono andare a trovare Maria e Matteo a Parigi, ma Salvo cerca di impedirglielo. Dopo aver smascherato Umberto, Marcello si aspetta che Adelaide prenda delle decisioni drastiche, ma lei è ancora molto confusa. Al Paradiso, intanto, le Veneri lanciano l’idea di far partecipare Michelino, il figlio di Mirella, alla prossima edizione dello Zecchino D’Oro. Alfredo propone a Clara di gareggiare in una competizione importante, ma lei prende tempo e, nel frattempo, scopre che Jerome sta per arrivare a Milano. Enrico continua a stare vicino a Marta, mentre lei si allontana sempre di più da suo padre.

Giulia scopre che Marta ha lasciato il lavoro alla Galleria Milano Moda: è chiaro che d’ora in poi si creeranno nuovi equilibri. Clara ha preso una decisione in merito alla competizione propostale da Alfredo. Mirella, invece, ha deciso di iscrivere il figlio allo Zecchino D’Oro e chiede a Elvira di dare ripetizioni di canto al suo Michelino. Salvo, intanto, riesce a bloccare la partenza dei Puglisi per Parigi. Umberto incontra Marcello al Circolo e gli promette vendetta.

Ciro promette a Concetta che prima o poi andranno a Parigi. Michelino, al suo primo giorno di prove, è davvero emozionato. Nel frattempo, al Paradiso, arriva Jerome e tutte le Veneri lo osservano con curiosità; Clara lo informa che ha deciso di gareggiare. Ora che Marta ha lasciato la Galleria Milano Moda, riceve ben due proposte di lavoro. Elvira ha un leggero malore. Adelaide propone a Marcello un fine settimana fuori Milano, per distrarsi, ma lui non apprezza molto il gesto.

Elvira continua a non sentirsi in forma, ma non dà troppa importanza alla sua salute. Mario e Roberto si scambiano un’effusione in pubblico credendo di non essere visti, ma il gesto non passa inosservato. Jerome e Alfredo iniziano a conoscersi, ma non vanno molto d’accordo, mentre Clara ha un infortunio durante la gara. La Furlan mette in difficoltà Odile. Marta è orientata ad accettare il lavoro di direttrice di un’importante agenzia pubblicitaria. Per non perdere Marcello, intanto, Adelaide prende una decisione importante nei confronti di Umberto.

Adelaide informa la figlia che Umberto ha lasciato Villa Guarnieri. Si scopre come è andata l'audizione di Michelino allo Zecchino D'Oro. Dopo l'infortunio di Clara, Jerome rimanda la partenza per la Francia. Umberto promette a Odile il suo pieno appoggio, professionale e non, mentre Marta prende una decisione importante per il suo futuro lavorativo. Mirella fa riflettere Elvira sulla possibilità che sia rimasta incinta. Matteo torna da Parigi e si ritrova a raccontare a Marcello cosa è successo tra lui e Maria. Intanto un pericolo incombe su Roberto e Mario e sulla loro relazione.