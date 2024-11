Il paradiso delle signore: Roberto e Mario si lasciano, fine della storia? | Anticipazioni

Hanno forse costituito la coppia più bella e delicata di questa stagione del Paradiso delle Signore, la declinazione dell’amore puro e disinteressato senza se e senza ma: stiamo parlando di Roberto (Filippo Scarafia) e Mario (Piero Cardano), che nonostante i tempi non fossero particolarmente favorevoli alla loro unione, avevano provato a resistere alla società italiana dei primi anni Sessanta. Peccato che l’insicurezza del direttore di sala del circolo in particolare abbia complicato le cose.

La proposta lavorativa della Contessa (Vanessa Gravina) ad Oradei sembrava aver messo i bastoni fra le ruote a questa relazione: Mario infatti avrebbe dovuto trasferirsi a Roma per diventare direttore di sala di uno dei circoli più esclusivi della capitale, ma per amore di Landi ha poi deciso di rimanere a Milano e godersi la sua storia d’amore.

Pare proprio, però, che almeno per ora il lieto fine non ci sarà e che ci siano cambiamenti in vista per i due giovani innamorati, che fino ad ora avevano fatto enormi passi avanti andando addirittura a vivere insieme! Cosa sarà allora a impedire che l’idillio continui?

Una lettera anonima e infamante arriverà presto nelle mani di Mario da parte della Contessa, inizialmente suo Pigmalione e che però adesso sarà pronta a prendere le distanze dal giovane viste le dicerie su di lui, “incoraggiandolo” probabilmente ad accettare quel posto in capitale.

Cosa farà dunque Oradei? Nonostante i tentativi di Roberto di rassicurarlo, sarà più forte la paura di essere scoperti e il povero Mario si sentirà in dovere di partire per Roma e salvare il compagno insieme alla sua reputazione. Troppo presto per l'Italia di allora accettare una coppia così speciale? Noi non demordiamo e speriamo che Mario torni sui suoi passi! Staremo a vedere…